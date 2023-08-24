Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Московская агломерация – одна из крупнейших в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума представил основные направления развития столицы.

"Проект "Москва" - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу", - отметил градоначальник.

Собянин также рассказал о планах строительства новых линий и станций метро, МЦД, о завершении формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации.

Московская агломерация – одна из крупнейших в мире, поэтому проект развития города включает в себя реализацию масштабных программ, подчеркнул мэр. Среди этих программ - создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты москвичей, программа реновации жилья и промзон, цифровая трансформация.

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