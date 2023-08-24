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Машина протаранила остановку в Калуге

15:02
  • четверг
  • 24 августа 2023

Ранены десять человек

Легковой автомобиль устроил крупную аварию в Калуге. Водитель сбил пешеходов, не справился с управлением и влетел в автобусную остановку.

Региональный главк Министерства внутренних дел подтвердил факт аварии. По сведениям областного Минздрава, есть пострадавшие — десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС.

Telegram-канал Mash сообщает, что водитель ездил без прав, а в момент аварии находился в состоянии опьянения.

Тем временем в Ставропольском крае расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних. Трагедия произошла на объездной дороге Пятигорска — водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на группу подростков-велосипедистов.

Страшная авария произошла и в Ростовской области. Восемь человек, в их числе четыре ребенка, погибли в Волгодонском районе, когда на трассе произошло лобовое столкновение двух машин.

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Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
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