"Желтый" уровень погодной опасности вновь ввели в Москве

После жаркой погоды в столице ощутимо похолодало

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за тумана. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 мск четверга до 09:00 мск пятницы, следует из прогностической карты на официальном сайте ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Москве четверг может стать самым холодным днем с начала августа. В течение дня в столице прогнозируется 16–18 градусов тепла, в Подмосковье местами температура может опускаться до 14 градусов.

Ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева подтверждала, что погода в столичном регионе по температуре заглянет в сентябрь: будет прохладно и сыро.

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