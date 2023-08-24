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"Желтый" уровень погодной опасности вновь ввели в Москве

15:21
  • четверг
  • 24 августа 2023

После жаркой погоды в столице ощутимо похолодало

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за тумана. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 мск четверга до 09:00 мск пятницы, следует из прогностической карты на официальном сайте ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Москве четверг может стать самым холодным днем с начала августа. В течение дня в столице прогнозируется 16–18 градусов тепла, в Подмосковье местами температура может опускаться до 14 градусов.

Ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева подтверждала, что погода в столичном регионе по температуре заглянет в сентябрь: будет прохладно и сыро.

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