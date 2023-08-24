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Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России

15:33
  • четверг
  • 24 августа 2023

Логистическая компания ее мужа уже не функционирует

Предпринимательская деятельность моего супруга Арво Халлика никогда не интересовала меня. Об этом в ходе очередного брифинга заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.  

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Напомним, что накануне национальная радиостанция ERR передала информацию о том, что частичному принадлежавшая Халлику логистическая компания Stark Logistics до сих пор занимается транспортировкой грузов в Россию. Позднее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности супруга.

"Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе", - заявила Каллас, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнула, что, по известной ей на тот момент информации, Халлика имеет лишь миноритарную долю в транспортной компании. По словам политика, до появления в СМИ информации о предпринимательской деятельности ее супруга в России "все думали именно так".  

Она также добавила, что на данный момент бизнес ее супруга на территории России уже "перестал функционировать". Процесс прекращения производственной деятельности компании находится на "завершающей стадии", заключила премьер-министр.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны завершили работу над юридической схемой использования замороженных активов России для восстановления Украины. По словам политика, при использовании предлагаемой схемы заблокированные российские активы будут реализованы в "авансовом порядке".

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