Собянин: В Москве сформирован новый транспортный каркас

В городе были построены МЦК и центральные диаметры

Москва выполняет функцию центрального транспорта узла страны, через город проходит большая часть потоков - железнодорожных, авиационных, автомобильных. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что в Москве сформирован новый транспортный каркас.

"Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас", – сказал Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума.

Мэр отметил, что в городе были построены МЦК, центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. "Результат этой гигантской огромной работы – создание нового транспортного каркаса, состоящего из наземной части, подземной и железнодорожной. Такие проекты никому в мире за такие короткие сроки не удавалось реализовать", – отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, как в городе удалось отрегулировать работу наземного общественного транспорта. Сейчас выстроена система, при которой автобусные предприятия получают оплату за проезд только безналичными, а график контролируют с помощью интеллектуальной транспортной системы.

Движение по третьей линии Московских центральных диаметров было запущено 17 августа. МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Старт движению дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"