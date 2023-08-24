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Лавров отказал ФРГ и Японии в постоянном членстве в СБ ООН

15:40
  • четверг
  • 24 августа 2023

Они не привнесут ничего нового в дискуссии, пояснил министр

Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности ООН на постоянной основе. Такое заявление сделал в четверг, 24 августа, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По мнению политика, эти государства не привнесут абсолютно ничего нового в дискуссии в Совете Безопасности ООН, потому что "они послушные исполнители воли Вашингтона, как собственно, практически все остальные западные страны".

Лавров также указал на то, что более трети нынешнего состава Совбеза ООН представляют страны так называемого "золотого миллиарда", тогда как "остальные 8 миллиардов в общем-то, конечно, недопредставлены", сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе звучали призывы исключить нашу страну из международных организаций, в том числе из ООН и из Совбеза ООН. Украинский президент Владимир Зеленский требовал реформировать такие организации, утверждая, что им нужна "инъекция честности".

В Великобритании при этом признавали, что исключить Россию из ООН или из Совета Безопасности ООН не удастся с учетом процедуры, разрешающей российской делегации наложить на такое решение право вето.

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Сергей Лавров
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