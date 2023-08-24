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Украина разорвала еще три соглашения с Россией и СНГ

15:57
  • четверг
  • 24 августа 2023

Это решение утвердил украинский парламент

Верховная рада Украины в четверг, 24 августа, денонсировала еще два соглашения с Россией и одно — с СНГ. Об этом рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Как написал нардеп в соцсетях, в Раде проголосовали за разрыв соглашения с Россией о реадмиссии и соглашения о сотрудничестве в области предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Также украинский парламент одобрил выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции Украина стремится разорвать все связи с нашей страной, а также предпринимает аналогичные шаги в отношении международных организаций и форматов, в которых участвует Россия.

Кроме того, с 1 июля 2022 года на Украине действует визовый режим для граждан России. В МИД России отмечали, что российские власти в качестве ответной меры рассматривают возможность введения визового режима для украинцев, однако при рассмотрении этого вопроса будет учитываться гуманитарный фактор.

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