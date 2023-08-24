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Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи

15:53
  • четверг
  • 24 августа 2023

Визит турецкого лидера в Россию может произойти в начале сентября

Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 4 сентября в Сочи, передает информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник из турецкого посольства в Москве.

Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу"
Песков высказался о месте встречи Путина с Эрдоганом

Напомним, что еще в начале августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции договорились о встрече. По словам Пескова, место и дата проведения переговоров двух лидеров будут обговорены позднее.  

"Встреча президентов планируется в России", - заявил собеседник агентства.

Уточняется, что официальный визит турецкого лидера в Россию запланирован на 4 сентября. По предварительной информации, встреча президентов может состояться в Сочи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре. По словам политика, турецкие дипломаты уже работают в этом направлении.

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