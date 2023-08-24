Важные решения: главное о финальном дне работы саммита БРИКС

С начала следующего года в состав объединения войдут еще шесть стран

Завершающий день саммита прошел в особом формате. В зале - представители не только пятерки основателей, но и утвержденные новые члены объединения, а также претенденты. Всего - представители более 50 государств.

15-й саммит этого союза оказался богат на исторические решения. Главное из них - расширение состава организации. С 1 января следующего года полноправное участие в ее работе смогут принимать Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

"Хотел бы поздравить наших новых членов. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, по расширению влияния БРИКС в мире", - заявил Владимир Путин.

Всего на вступление в БРИКС было подано 23 заявки. Одобрено пока только шесть. Представители стран-основательниц говорят: выбор был крайне непростой. Оценивались не только вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство, но и ее позиция на международной арене, отношение к происходящим процессам.

"В чем причина такого взрывного роста к БРИКС? Мне кажется, она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", глубинных причин происходящих на международной арене процессов, которые отобразили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой. Они также прекрасно понимают причины того, как Запад пытается добиваться своих целей, используя в данном случае Украину против Российской Федерации", - указал глава МИД России Сергей Лавров.

Плюс шесть новых стран в БРИКС - это почти половина населения планеты. 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности. Через пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысит показатели группы G7, где всем верховодят США. И западному миру придется сменить свою риторику.

К членству в организации активный интерес проявляют страны Глобального Юга - то есть государства с развивающейся экономикой и большой плотностью населения. По сути, нынешний саммит и так стал форумом Глобального Юга. БРИКС уже сейчас приобретает очертания крупнейшей международной структуры. Но цели и задачи кардинально отличаются от организаций, контролируемых Вашингтоном. Это сотрудничество и устройство нового, справедливого мира, а не назначение врагов и конфронтация.

"БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Страны так называемого "золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить однополярный мир - он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным порядком, основанным на правилах, которых никто не видел. Правилах, используемых в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре - когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке", - подчеркнул Путин.

Что такое колониализм, не понаслышке знают многие из присутствующих в этом зале. БРИКС предлагает честное, равноправное и взаимоуважительное сотрудничество. Итоги этого саммита крайне тревожны для Запада: объединение становится мощным фактором влияния и консолидации незападных стран. Впрочем, англосаксы сами сделали все, чтобы от них отвернулись. Владимир Путин подчеркнул: Россия заинтересована в углублении связи с Африкой и будет реализовывать проекты в самых разных областях. От продовольствия до энергоресурсов.

"Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса. Благо уже второй год подряд мы, слава Богу, собираем рекордный урожай зерна. Российское топливо по конкурентной стоимости позволяет дружественным странам, в том числе африканским, сдерживать рост цен, наращивать промышленное и аграрное производство. Тем самым укрепляется их энергетическая безопасность и экономическая устойчивость", - добавил Путин.

По итогам саммита государства-члены БРИКС приняли итоговую декларацию. Главные тезисы - необходимость реформирования ООН, осуждение торговых барьеров, которые вводятся под предлогом борьбы с изменением климата, протест против односторонних санкций. Чтобы противостоять этому несправедливому давлению, страны БРИКС договорились развивать собственные торговые пути и налаживать цепочки поставок, запустить платежные инструменты и платформы на основе национальных валют. Цель - по максимуму уйти от доллара и евро.

"Выделил бы, конечно, вопросы расчетной валюты единой. Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем. И второе - это касается организации расчетов между нашими странами в сфере экономической деятельности", - заметил президент России.

В связи с уже состоявшимся и прогнозируемым расширением организации у журналистов возник вопрос - будут ли менять название. Но все присутствующие на саммите в Йоханнесбурге однозначно высказались за сохранение существующей аббревиатуры. Ведь объединение БРИКС уже стало узнаваемым брендом во всем мире.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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