Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы

Среди приоритетов - комфортная и качественная городская среда, образование, здравоохранение и общественный транспорт

Под аплодисменты Сергей Собянин выходит на сцену концертного зала "Зарядье". Из вагона поезда "Иволга". Такие сейчас курсируют на столичных маршрутах МЦД. С каждым годом Москва бьет мировые рекорды по многим показателям, несмотря ни на какие сложности. Прежде всего мэр отметил, что город уже давно работает над промышленной независимостью. Поэтому столица становится драйвером развития всей страны.

"Динамика развития экономики нашего города в два раза опережает средний уровень развития других регионов. Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед", - отметил Собянин.

Развиваются все направления - высокие технологии, наука, культура, туризм и промышленность. Решение о новой индустриализации было принято еще пять лет назад.

"За 5 лет в два раза выросло производство обрабатывающей промышленности Москвы. Помимо того, что мы воссоздаем действующие направления, поддерживаем их, мы определили и одни из главных векторов развития технологии Москвы - это фармацевтический кластер, это электромобилестроение. Это фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии. Это технологии будущего, которое уже рядом", - подчеркнул глава города.

Современная индустриальная Москва - это более 4 тысяч предприятий. И свыше 700 тысяч рабочих мест. Сергей Собянин отметил: Московская агломерация - одна из крупнейших в мире. С учетом соседних областей - 30 миллионов человек. Поэтому модернизация транспортного комплекса столицы и Центрального транспортного узла в целом - ключевое направление развития города, на который завязаны многие логистические цепочки страны. Всего за несколько лет транспортный каркас столицы кардинально изменился.

"Новые магистрали, которые проходят уже не через центр города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям, разгрузили центр и соединили федеральные трассы. Московский скоростной диаметр среди всех городских проектов мира - самый большой и самый крутой. За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период", - подчеркнул мэр.

Большой кольцевой линией метро ежедневно пользуются 1 миллион 100 тысяч человек. Москва - это еще и центральный железнодорожный узел, на базе которого в последние годы запущено наземное метро с удобными вокзалами и пересадками на другие виды транспорта. Совсем скоро откроется еще одно направление МЦД - четвертое. От Железнодорожного до Апрелевки.

Рассказал Сергей Собянин и о ходе программы реновации. Благодаря ей каждый десятый москвич должен получить новую квартиру вместо ветхой.

"В ближайшие годы количество людей, которое переселяется из ветхого жилья, будет расти в арифметической прогрессии", - добавил мэр.

Обновляются и поликлиники. Полностью реконструированы около 200 старых зданий, впереди еще 140.

Завершая свое выступление, Сергей Собянин подчеркнул - несмотря на все вызовы, с которыми столкнулись страна и столица, Москва продолжит свое развитие, чтобы оставаться лучшим мегаполисом мира.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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