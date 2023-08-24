Киев бросил в бой все обученные на Западе подразделения

ВСУ продолжают попытки прорвать фронт

Очередной тактический успех "Западной" группировки войск на купянском направлении. Бойцы выбили противника с укрепленных позиций. Об ожесточенности боя говорит множество воронок и неразорвавшихся снарядов. Штурмовому подразделению пришлось брать хорошо укрепленные блиндажи ВСУ под огнем танков и артиллерии.

Редкие кадры из кабины Су-34. Применения в зоне СВО авиационных бомб ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Так уничтожают объекты в тылу противника .В Николаевской области в районе населённого пункта Зеленый Гай разведкой обнаружены две пусковые установки С-300, а также РЛС и пункт боевого управления. Все объекты поражены, авиация при помощи крылатых ракет достала их на глубине около 50 километров от фронта.

А это уже - работа фронтовой авиации по целям на линии боевого соприкосновения. Разведка обнаружила скопление живой силы противника. На боевом вылете вертолеты Ми-28 и Ка-52.

ВСУ продолжают попытки прорвать фронт. В бой, по оценкам иностранной прессы, уже брошены все подразделения, обученные и оснащенные западными союзниками. По данным Министерства обороны, в районе Работино и Успеновки Запорожской области отражено пять атак противника за сутки. На южнодонецком направлении пресечена попытка наступления на Приютное.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В результате боев на южнодонецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих. Потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США".

На краснолиманском направлении противник потерял около 80 военнослужащих за сутки.

Вот в объектив беспилотника разведки попадает танк ВСУ. Экипаж пытается скрыть машину в лесополосе, но тщетно. Цель настигает наш дрон камикадзе. То же самое происходит с ракетным комплексом "Бук". Его уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет". Ночью Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центру принятия решений ВСУ. В Минобороны заявили, что объект поражен.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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