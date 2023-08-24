Запад - в задумчивости

Тридцать вторую годовщину независимости Украина отмечает скромно. Ни традиционного военного парада, ни важных иностранных гостей. Ну, разве что сам Зеленский на месте. Вот он, одетый в милитари вариант вышиванки, вещает со сцены про силу духа украинского народа. И поздравляет всех с праздником. Звучит смешно, учитывая тотальную зависимость от Запада. И прежде всего США, которые сделали все, чтобы на территории Украины началась война. Счет ее жертв уже исчисляется десятками тысяч. Во Львове, например, сегодняшний праздник стартовал на кладбище. Да и в других регионах Украины именно так предпочли отметить день украинской независимости.

Зеленский вполне мог остановить этот конфликт. И в самом начале своего президентства, и после старта СВО. Вашингтон не позволил, понадеявшись, что эта война поможет Байдену переизбраться на второй срок. Теперь же эти перспективы крайне туманны. Британская Telegraph сообщает, что нынешнего главу Белого дома вообще не выдвинут, заменив на другого - известного многим - кандидата.

"Наш источник сообщает, что в разговоре с иностранным политиком выяснилось, что Джо Байден не будет кандидатом от Демократической партии в 2024 году. Джо снимет свою кандидатуру еще до первых праймериз. А новый претендент от демократов будет объявлен на съезде демократов. И зовут этого счастливчика - Мишель Обама", - сказано в материале.

Вполне логично, говорят эксперты, учитывая, что все остальные возможные замены, например, в виде вице-президента Камалы Харрис, заранее обречены на провал. Ее рейтинг еще хуже, чем у Байдена, который тоже не популярен среди большинства американцев. Чего не скажешь про Трампа, который, согласно последним опросам, имеет все шансы вернуться в Белый дом.

Трамп обещает решить вопрос с Украиной за сутки. Он, конечно, популист, так что даже в случае его победы вряд ли стоит рассчитывать на молниеносное завершение украинского конфликта. Однако такой сценарий для Киева все равно будет крайне негативным. Зеленского могут начать принуждать к переговорам. А учитывая, что украинскому президенту законодательно запрещено это делать, возможно, говорит бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, придется изменить закон. Или же сменить президента.

"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий - свержение Зеленского. Второй наиболее вероятный вариант - его убийство. Я сомневаюсь, что Зеленский сделает разворот на 180 градусов, обратится к российской стороне и заявит: "Ладно, давайте договариваться", - отметил Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ.

Пока же предпосылок к такому развитию событий нет. И Запад исправно снабжает Украину оружием и деньгами. На подходе F-16. Первые самолеты Киев теоретически может получить уже этой зимой. Не иссякает и финансовый поток. В Евросоюзе уже подтвердили, что готовят новый пакет поддержки Украины на сумму в 50 миллиардов евро. О новом транше заявил и Байден. Однако денег ему в итоге могут и не дать.

И вот уже авторитетная Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщает - американские власти считают, что поставленной Киеву военной техники достаточно для контрнаступления. И таких же объемов помощи в следующем году ждать не стоит.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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