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Лавров: все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения

16:17
  • четверг
  • 24 августа 2023

Нынешнее название организации является брендом

Все страны-участницы объединения БРИКС выступают за сохранение названия. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Все выступают за то, чтобы название осталось", - заявил Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нынешнее название объединения уже является "брендом". По его словам, никто из новых участников БРИКС не предложил "иного названия".

Он также добавил, что представители недавно вступивших в организацию стран понимают все риски потенциального "ребрендинга" БРИКС.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в БРИКС официально пригласили еще шесть стран - Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет. По словам политика, полноценное членство этих государств в организации начнется с 1 января 2024 года.

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