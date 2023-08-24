Почти 30 новых стартовых площадок программы реновации утверждено в Москве с января

Работы по проектированию и строительству домов ведутся уже в рамках квартальной застройки районов

С января 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 27 новых территорий для строительства домов по программе реновации столичного жилфонда. Об этом журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"За текущий год мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано три постановления, включающих в себя 27 новых территорий, на которых планируется возвести почти 0,5 млн кв м современного жилья для участников программы реновации. С 2017 года число земельных участков для возведения нового жилья увеличилось в четыре раза – с 2,9 млн кв. м до более чем 11 млн кв. м соответственно. Это территории, где создается качественно новая городская среда, обновляется старый жилфонд, строится сопутствующая инфраструктура для комфортного проживания горожан", – сказал Левкин.

Руководитель департамента уточнил, что работы по проектированию и строительству домов ведутся уже в рамках квартальной застройки районов. Таким образом, поддерживается "волновое" переселение в действительности.

По словам Левкина, на примере московской программы реновации повсеместно внедряется подход Urban Health, широко применяются зеленые стандарты строительства, что окажет благоприятное воздействие на здоровье москвичей.

Кроме того, говоря о работе, которая ведется городскими властями на подобранных земельных участках, глава ведомства заявил, что 418 домов с квартирами общей площадью 7,8 млн кв. м находится в стадиях проектирования и строительства. Уже сдано в эксплуатацию 260 жилых зданий, а новые квартиры по программе получили более 105 тыс. жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир, в которых проживают почти миллион москвичей. Первые новоселы переехали по программе реновации в феврале 2018 года.

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