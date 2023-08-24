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Politico: Боррель может покинуть пост главы дипломатии ЕС в 2024 году

16:37
  • четверг
  • 24 августа 2023

Его срок скоро подойдет к концу

Глава дипломатии ЕС Жозем Боррель может лишиться своего поста уже в следующем году, передает издание Politico со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры организации.

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Как отметили авторы издания, Боррель занимает пост главы европейской дипломатии с 1 января 2019 года. Уточняется, что срок пребывания на этой должности составляет пять лет.

"Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность представитель ЕС подчеркнул, что на данный момент стратегическая цель внешнеполитического ведомства Европы заключается в выборе подходящего преемника.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ведущие страны Европы планируют обсудить вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке военнослужащих ВСУ. По словам высокопоставленного дипломата, на данный момент порядка 25 тысяч украинских военных проходят программы обучения на территориях европейских стран.

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