Politico: Боррель может покинуть пост главы дипломатии ЕС в 2024 году

Его срок скоро подойдет к концу
Глава дипломатии ЕС Жозем Боррель может лишиться своего поста уже в следующем году, передает издание Politico со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры организации.
Как отметили авторы издания, Боррель занимает пост главы европейской дипломатии с 1 января 2019 года. Уточняется, что срок пребывания на этой должности составляет пять лет.
"Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.
При этом пожелавший сохранить свою анонимность представитель ЕС подчеркнул, что на данный момент стратегическая цель внешнеполитического ведомства Европы заключается в выборе подходящего преемника.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ведущие страны Европы планируют обсудить вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке военнослужащих ВСУ. По словам высокопоставленного дипломата, на данный момент порядка 25 тысяч украинских военных проходят программы обучения на территориях европейских стран.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"