Накануне глава государства вручил бойцам золотые звезды Героев России

Владимир Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша", который в одиночку разгромил украинскую колонну бронетехники на Запорожском направлении, передает "ТВ Центр".

Бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии рассказали президенту, как остановили киевскую бронегруппу, уничтожив восемь единиц техники противника, а после этого еще около 40-ка минут продолжали прикрывать наши подразделения.

Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту сражения выдвинулся другой танк. Но ребятам пришлось вернуться.

Накануне в поселке Поныри Курской области, где отметили 80-летие победы в Курской битве, глава государства лично вручил танкистам золотые звезды Героев России. А сегодня в ходе встречи они рассказали президенту о своем товарище - механике-водителе, который получил ранение в голову и остался без награды. Владимир Путин пообещал не забыть героя.

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