Вашингтон выступил на стороне зачинщиков государственного переворота в Киеве

Действующий президент США Джо Байден должен признать вину Вашингтона в развязывании конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию The American Conservative заявил политический эксперт Дуг Бандоу.

Как отметил эксперт, американские власти намеренно разжигали локальные войны и "цветные революции" на постсоветском пространстве. По мнению Дуга, такие действия Вашингтона указывают на "агрессивность" внешнеполитической стратегии США.

При этом политолог подчеркнул, что представители Белого дома не только открыто поддерживали государственный переворот на Украине в 2014 году, но и участвовали в свержении легитимного президента страны Виктора Януковича. По его словам, американские политтехнологи прибыли в Киев за несколько месяцев до начала украинского кризиса для "обучения" будущих лидеров протестного движения на Украине.

"Вашингтон открыто поддерживал людей, захвативших власть на Украине", - заявид Дуг, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин является, пожалуй, чуть ли не единственным политическим лидером, который предупреждал об "американской агрессии" еще в далеком 2007 году в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент исследовательского института "Фонд наследие" Кевин Робертс заявил, что власти США должны перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму из-за надвигающегося "экономического коллапса" в стране. По его словам, нестабильность геополитической ситуации в мире привела к значительному снижению экономического потенциала Вашингтона.

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