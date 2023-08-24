WSJ: Вашингтон и Киев спорят о тактике "оживления" контрнаступления ВСУ

Залужного не устроила предложенная США тактика

Американские и украинские политики уже на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегий и тактик "оживления" контрнаступления ВСУ, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный истчник из администрации президента США.

Как отметили в издании, американские специалисты призывают украинское командование сосредоточить большую часть механизированных бригад ВСУ на Азовском направлении. Уточняется, что такие действия позволят украинским военным "выйти" к Азовскому морю.

"За последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны до сих пор спорят о том, как изменить ситуацию на ключевых направлениях фронта в зоне СВО", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы публикации подчеркнули, что предложенная американскими военными стратегия "оживления" медленно продвигающегося контрнаступления Украины не устраивает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что ВС России без особых усилий освободят Харьков посоле окончательного разгрома украинских войск под Купянском. По мнению военного аналитика, для "спасения" уцелевших бригад командование ВСУ приняло решении об отступлении на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации.

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