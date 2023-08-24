Путин принял в Кремле экипаж танка "Алеша"

В июне бойцы разгромили украинскую колонну бронетехники на запорожском направлении

В душевной и неформальной обстановке за чаем Владимир Путин сегодня принимал в Кремле экипаж танка "Алеша". Командир - с Дальнего Востока, мехвод - из Татарстана, наводчик - из Якутии. Идеальный экипаж, понимающий друг друга с полуслова.

Накануне в Курской области президент лично вручил танкистам государственные награды - золотые звезды Героев России. И пригласил к себе.

Разговаривали о многом. Президент первым делом объяснил, почему награды вручали именно в Курской области, - знаковое место, знаменитое танковое сражение. И в экипаже "Алеши", как выяснилось, о нем знают не только из учебников истории.

Вспоминали, конечно, и тот самый бой, когда экипаж танка "Алеша" разгромил целую колонну бронетехники противника. Практически в одиночку. Было это еще в июне на запорожском направлении. Видеокадры сражения, снятые беспилотником, облетели весь мир. Были уничтожены два танка и восемь бронемашин ВСУ. А после уничтожения последней боевой машины экипаж "Алеши" еще сорок минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. На место механика-водителя в тот день вместо раненого бойца сел командир танковой роты Расим Баксиков. Личным примером показывать, как действовать в бою, отметил президент, это всегда было в лучших традициях российских офицеров. А еще их отличают скромность, достоинство и забота о своих боевых товарищах.

Во время встречи танкисты рассказали главе государства о механике-водителе, который воевал с ними бок о бок в том тяжелом сражении, но был ранен и попал в санчасть. Владимир Путин пообещал обязательно представить и его к государственной награде.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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