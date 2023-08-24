Собянин рассказал о ключевых направлениях стратегии развития Москвы

Инвестиции за предыдущие годы в столице выросли в два раза

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные направления развития столицы в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в "Зарядье".

"Проект "Москва" - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу", – сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, Москва по динамике развития экономики города в два раза опережает средний уровень развития других регионов, инвестиции за предыдущие годы в столице выросли в два раза.

"Динамика развития экономики нашего города в два раза опережает средний уровень развития других регионов. Рост инвестиций составил в два раза за предыдущие годы. Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а о всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее", – сказал Сергей Собянин.

При этом градоначальник отметил, что в условиях санкций суверенитет нашей страны во многом зависит от технологического суверенитета, от того, "что мы сами можем делать руками".

Также Сергей Собянин заявил, что развитие технологического суверенитета позволили развивать и самые разнообразные технологии.

"Помимо того, что мы создаем действующие направления, поддерживаем их, мы определили одними из главных векторов развития технологий Москвы фармацевтический кластер, электромобилестроение, это фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии будущего, которое уже рядом", – заявил Сергей Собянин.

В ходе своего выступления Сергей Собянин также затронул тему экологии, отметив, что столица сегодня является самым зеленым мегаполисом мира.

"Экология – одна из главных проблем больших городов, нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стали чище в два раза", – сказал Сергей Собянин.

Кроме того, мэр сообщил, что за последние годы было создано и благоустроено почти 1 тыс. парков.

"Городская среда – это то, что у нас с вами за порогом нашего дома. Это часть нашей жизни, поэтому для нас будет важнейшей задачей делать так, чтобы этот хаос превратился в благоустроенный комфорт. За это время было создано и благоустроено почти 1 тыс. парков, около 500 улиц и общественных пространств, тысячи дворов прошли реконструкцию", – сказал мэр.

В продолжение темы развития и улучшения городской Сергей Собянин также сообщил, что в Москве за последние годы реконструировано почти 2 тысячи памятников архитектуры.

"Создавая новое, мы должны не забывать свою историю, то, что делали предки, замечательные памятники архитектуры, которые они создавали веками. За этот период реконструировали почти 2 тыс. памятников архитектуры – это крупнейшая мировая программа по воссозданию исторического наследия. Отдельные маленькие особнячки, огромные комплексы, как ВДНХ, исторические улицы Москвы – сегодня это снова достояние москвичей", – сказал Сергей Собянин.

По его словам, работа по реконструкции объектов архитектуры, а также по оснащению других культурных объектов продолжится.

Еще одним немаловажным направлением развития Москвы, по словам градоначальника, является формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи.

"Московское здравоохранение – одно из самых лучших в стране. И как показала пандемия, одно из самых лучших в мире. Мы вышли на следующий этап, когда запустили программу создания новых медицинских центров. И сегодня строится около 1 млн кв. м многофункциональных центров – детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трех–четырех лет построим еще 1 млн кв. м. И стационарная помощь в больницах Москвы, медицинских центрах будет реально одной из лучших в мире", – сказал мэр Москвы.

Он также отметил, что в Москве идет программа модернизации поликлиник. Уже полностью реконструировано около 200 столичных поликлиник, в ближайшее время будет реконструировано еще 140 зданий, в результате чего, как подчеркнул мэр, в Москве не останется ни одной морально устаревшей поликлиники.

Помимо этого, по словам Сергея Собянина, за последние годы в Москве втрое увеличен объем социальной помощи.

"Мы не должны забывать о старшем поколении москвичей, которые создавали этот город, отдавали ему свою жизнь, энергию, труд, таланты. Помимо социальной помощи, объем которой в Москве за последние 10 лет вырос в три раза, мы должны думать о том, как сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными и активными", – сказал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что в столице создана система "Московского долголетия", в которой участвуют сотни тысяч москвичей старшего поколения.

"Создана сеть клубов долголетия, в которых занимаются все желающие москвичи старшего поколения", – отметил мэр.

В числе прочих достижений столицы Сергей Собянин также назвал создание лучшей в мире системы предоставления государственных услуг.

"Программа оказания государственных услуг, общение жителей с государством всегда были притчей во языцех в нашей стране. За эти годы изменили то, что, казалось, изменить нельзя. И сегодня 90% услуг граждане получают в комфортных условиях, с искренним сервисом в системе "Мои документы", - сказал Сергей Собянин, отметив, что ежедневно в Москве госуслуги получают 2 млн человек.

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