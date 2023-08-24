Мишустин: ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом

Будет создано единое пространство для обеспечения товарами и ресурсами

Создание единого пространства для обеспечения товарами и ресурсами позволит ЕАЭС стать "самодостаточным макрорегионом". Об этом в ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в Армении заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом", - заявил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что совместные действия стран-участниц организации в этом направлении позволят значительно увеличить привлекательность ЕАЭС для других партнеров.

Он также добавил, что на данный момент создание рынков товаров и услуг является одним из главных направлений деятельности организации. По его словам, наличие эффективных систем обмена товарами позволит не только улучшить качество жизни граждан, но и стимулировать предпринимательскую активность населения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страны-участницы ЕАЭС в перспективе смогут прокормить вдвое больше числа их жителей, если скоординируют свои усилия. По словам политика, такие действия необходимы для повышения конкурентоспособности продукции, а также преодоления зависимости от импортного высокотехнологичного оборудования.

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