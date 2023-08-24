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В Калуге автомобиль на полной скорости врезался в толпу: что известно

22:40
  • четверг
  • 24 августа 2023

Водитель уже задержан

Первые кадры с места ДТП в Калуге: прохожие в шоке, одни расходятся, другие бросаются к пострадавшим. Улица Кирова - одна из главных магистралей города. Вот по ней мчит черная иномарка, на скорости она вылетает на тротуар, сбивая толпу людей у пешеходного перехода, затем таранит рекламную конструкцию и застревает на крыльце магазина.

Никто не успел среагировать. В реанимации - двое подростков 15 и 16 лет. Госпитализирована трехлетняя девочка. Всего известно об 11 пострадавших, травмы серьезные.

Сразу после ДТП водитель остался в машине. Вот он - будто без сознания сидит за рулем. Иномарка разбита, самого лихача защитили подушки безопасности.

"Предварительно уже установлено, что водитель ранее привлекался за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. За что он был лишен прав. И в настоящее время не имел права управлять транспортным средством", - сообщили в МВД.

Мужчина задержан. Проведена экспертиза. По результатам, которые обнародовал губернатор Калужской области, водитель был в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью". С учетом отягчающих обстоятельств водителю грозит до семи лет тюрьмы. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Виновник наезда на людей в Калуге
Виновник наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
Последствия наезда на людей в Калуге
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