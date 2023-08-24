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"Это неизбежно": в США предупредили Зеленского о возможных территориальных потерях

18:37
  • четверг
  • 24 августа 2023

Украина потеряет выход к Черному морю

Отступление ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации приведет к освобождению Одессы российской армией. Об этом в интервью американскому журналисту Гарланду Никсону заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.  

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Как отметил аналитик, на данный момент Одесское направление является приоритетным для российских военных.

"Как только украинцы спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, ВС России пойдут на Одессу", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть готов к территориальным уступкам в пользу России. По его словам, в ближайшее время Украина может потерять выход к Черному морю и Харьков.

Он также добавил, что для сохранения "территориальной целостности страны" политический истеблишмент Украины должен возобновить переговорный процесс с Россией.  

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон и Киев уже на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегий и тактик "оживления" украинского контрнаступления. По данным аналитиков издания, американские специалисты призывают командование ВСУ сосредоточить большую часть украинских механизированных бригад на Азовском направлении.

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