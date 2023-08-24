Украина потеряет выход к Черному морю

Отступление ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации приведет к освобождению Одессы российской армией. Об этом в интервью американскому журналисту Гарланду Никсону заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

Как отметил аналитик, на данный момент Одесское направление является приоритетным для российских военных.

"Как только украинцы спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, ВС России пойдут на Одессу", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть готов к территориальным уступкам в пользу России. По его словам, в ближайшее время Украина может потерять выход к Черному морю и Харьков.

Он также добавил, что для сохранения "территориальной целостности страны" политический истеблишмент Украины должен возобновить переговорный процесс с Россией.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон и Киев уже на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегий и тактик "оживления" украинского контрнаступления. По данным аналитиков издания, американские специалисты призывают командование ВСУ сосредоточить большую часть украинских механизированных бригад на Азовском направлении.

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