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В ООН выразили обеспокоенность из-за ударов дронов по городам России

19:03
  • четверг
  • 24 августа 2023

Действия Киева нарушают международное право

Всемирная организация обеспокоена участившимися атаками украинских БПЛА по городам России. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности заявил заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в Сити
Силы ПВО сбили два беспилотника над Калужской областью

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о том, что силами противовоздушной обороны Москвы была пресечена попытка киевского режима совершить атаку тремя БПЛА. По словам сточного мэра Сергея Собянина, один их украинских беспилотников попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

"Мы также обеспокоены обстрелами российских приграничных населенных пунктов и атаками беспилотников по городам России", - заявил Дикарло, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель Всемирной организации подчеркнул, что атаки украинских неонацистов по объектам гражданской инфраструктуры России являются "грубейшим" нарушением международного права.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что украинских БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны в небе над территорией региона. По словам политика, ПВО уничтожила дроны вблизи поселка Шайковка Кировского района.

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