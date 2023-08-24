ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Левкин: участники программы реновации получили через суперсервис более 800 тыс уведомлений

18:43
  • четверг
  • 24 августа 2023

Электронный "помощник" сопровождает переезжающего на протяжении всего пути

Более 800 тыс. уведомлений получили участники программы реновации столичного жилфонда через суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Об этом журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Собянин: Новый транспортный каркас столицы сформирован в рекордно короткие сроки
Левкин: в новые квартиры по программе реновации уже переехали более 105 тыс. москвичей

"Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" был запущен в ноябре 2020 года по поручению мэра Москвы и за это время более 800 тыс. электронных уведомлений получили жители, переезжающие в новые квартиры по реновации", – заявил Левкин.

При этом руководитель департамента подчеркнул, что сервис является удобной альтернативой личного посещения Центра информирования по переселению по программе реновации. По его словам, жителям столицы с полной учетной записью на mos.ru доступны шесть видов электронных услуг, а также общая и персонализированная инструкции по переезду.

"Электронный "помощник" сопровождает переезжающего на протяжении всего пути, от уведомления о начале переселения до регистрации в новой квартире", - пояснил он.

Сергей Левкин также добавил, что с помощью суперсервиса удалось сократить сроки переселения по программе реновации.

"Сегодня где-то половина от общего числа переезжающих активно пользуются этим ресурсом. Мы это количество хотим довести до 100% через системную разъяснительную работу с жителями в Центрах информирования и единый контакт-центр Стройкомплекса", – заключил Левкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.