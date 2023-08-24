Левкин: участники программы реновации получили через суперсервис более 800 тыс уведомлений

Электронный "помощник" сопровождает переезжающего на протяжении всего пути

Более 800 тыс. уведомлений получили участники программы реновации столичного жилфонда через суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Об этом журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" был запущен в ноябре 2020 года по поручению мэра Москвы и за это время более 800 тыс. электронных уведомлений получили жители, переезжающие в новые квартиры по реновации", – заявил Левкин.

При этом руководитель департамента подчеркнул, что сервис является удобной альтернативой личного посещения Центра информирования по переселению по программе реновации. По его словам, жителям столицы с полной учетной записью на mos.ru доступны шесть видов электронных услуг, а также общая и персонализированная инструкции по переезду.

"Электронный "помощник" сопровождает переезжающего на протяжении всего пути, от уведомления о начале переселения до регистрации в новой квартире", - пояснил он.

Сергей Левкин также добавил, что с помощью суперсервиса удалось сократить сроки переселения по программе реновации.

"Сегодня где-то половина от общего числа переезжающих активно пользуются этим ресурсом. Мы это количество хотим довести до 100% через системную разъяснительную работу с жителями в Центрах информирования и единый контакт-центр Стройкомплекса", – заключил Левкин.

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