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США увеличили импорт урана из России более чем в два раза

19:34
  • четверг
  • 24 августа 2023

Вашингтон закупил порядка 416 тонн радиоактивного металла

Вашингтон только за первые шесть месяцев текущего года закупил у российских компаний порядка 416 тонн обогащенного урана, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

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Как отметили аналитики агентства, американские компании закупили в 2,2 раза больше урана у России, чем за аналогичный период прошлого года. Уточняется, что такие показатели импорта радиоактивного металла являются максимальными с 2005 года.

Авторы публикации подчеркнули, что поставленный на территорию США обогащенный уран американские компании заплатили России почти на 700 млн долларов. В агентстве также добавили, что только за последние два года стоимость "радиоактивных" поставок увеличилась в 2,5 раза и выросла на 15 процентов.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что запрет действующего президента США Джо Байдена на разработку урановых месторождений в Аризоне стал "неожиданным подарком" для российского лидера Владимира Путина. По данным аналитиков издания, на данный момент американские компании являются, пожалуй, главным импортером обогащенного урана из России.

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