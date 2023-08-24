Путин: мы не забудем вклад, который "Вагнер" внес в борьбу с нацизмом на Украине

Президент выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Тверской области

В ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг президент России Владимир Путин выразил соболезнования семья жертв авиакатастрофы в Тверской области.

Как отметил глава государства, первичные данные указывают на то, что в самолете находились сотрудники ЧВК "Вагнер", в том числе глава компании Евгений Пригожин.

"Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных - и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - сказал глава государства.

Путин добавил, что расследование происшествия будет проведено в полном объеме.

Вечером в среду стало известно, что в Тверской области разбился частный самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация сообщила, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Официально гибель главы ЧВК "Вагнер" пока не подтверждена.

Известно, что на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

23 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России, но вечером 24 июня отказался от своих намерений. Российские власти разрешили Пригожину "уйти в Белоруссию".

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