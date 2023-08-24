Оборонительный потенциал ВС России привел к провалу контрнаступления ВСУ

Киевский режим планирует мобилизовать все оставшиеся силы из-за провала летнего контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

Как отметил аналитик, украинские власти планируют "значительно усилить" набор новобранцев в ряды ВСУ в рамках объявленной в начале конфликта мобилизации.

"Тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений", - заявил Петреус, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что усиление мобилизации на Украине указывает на "сокрушительный" провал анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления ВСУ. По его словам, оборонительные укрепления российской армии в зоне военной спецоперации поставили украинское командование в "крайне тяжелое положение".

Он также добавил, что для предотвращения новых атак противника ВС России создали "многокилометровые" оборонительные линии. Именно из-за оборонительного потенциала российских военных некогда крупнейшие подразделения ВСУ понесли "колоссальные" потери, заключил аналитик.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что отступление украинских военных на ключевых направлениях фронта в зоне СВО приведет к освобождению Одессы ВС России. По мнению военного аналитика, в ближайшее время киевский режим может потерять выход к Черному морю и Харьков.

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