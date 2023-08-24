Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"

Такое решение принято из-за связей с Россией

Украинские власти внесли Philip Morris International и Japan Tobacco International в список международных спонсоров войны, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление национального агентства по предотвращению коррупции Украины.

Как отметили в антикоррупционном ведомстве, киевский режим принял решение о внесении крупнейших табачных компаний мира в перечень "спонсоров войны" из-за "тесного" сотрудничества с Россией.

"Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выручка российского филиала Philip Morris за прошлый год выросла почти на 10 процентов и составила порядка 50 млрд рублей. При этом на сегодняшней день, по данным ежегодного финансового отчета, абсолютным лидером табачного рынка в России является компания Japan Tobacco International.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские и европейские союзники киевского режима являются главными спонсорами международного терроризма. По его словам, на это указывают атаки украинской армии по критической инфраструктуре России.

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