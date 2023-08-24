Путин обсудил с Сальдо ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС

В общей сложности местные жители получили компенсационные выплаты в размере 300 миллионов рублей

Ликвидация последствий разрушения Каховской ГЭС стала главной темой беседы Владимира Путина с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо.

Губернатор отчитался, что на данный момент удалось полностью восстановить подачу электроэнергии и газа населению, наладить связь, отремонтировать дороги. Люди стали возвращаться в свои дома.

В общей сложности местные жители получили компенсационные выплаты в размере 300 миллионов рублей.

"Надо, конечно, смотреть по каждой семье, индивидуально подходить. Потому что в каждом конкретном случае, я уж сколько раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях, в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Надо помогать восстанавливать жилье", - указал президент.

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