Страны Запада должны способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине

Страны "коллективного" Запада должны прекратить "поливать масла в огонь" в отношения между Москвой и Киевом. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.

Как отметил китайский дипломат, западные страны должны использовать площадки крупнейших международных организаций для призыва к мирному урегулированию кризиса на Украине. По его мнению, США и ЕС должны искать возможности для реализации предложенных мирных инициатив.

"Мировое сообщество должно создавать условия для мирных переговоров и избегать того, чтобы подливать масла в огонь", - заявил Чжан Цзюнь, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель Китая в ООН подчеркнул, что действия американских и европейских политиков указывают на стремление коллективного Запада довести украинский кризис до "неконтролируемой ситуации". По его словам, введение новых пакетов антироссийских санкций и увеличение финансовой помощи Киеву приведут к "новому витку" эскалации кризиса на Украине.

Ранее Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток стало главной причиной обострения конфликтной ситуации на Украине. По мнению высокопоставленного дипломата, именно империалистическая политика военно-политического блока привела к разрушению мировой стабильности.

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