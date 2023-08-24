Вашингтон в очередной раз показал свою сущность

Американские власти введи рестрикции в отношении детского цента "Артек", поскольку только там созданы все условия "здорового отдыха и развития детей". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что сегодня действующий президент США Джо Байден в ходе своего выступления заявил, что Белый дом вводит новые рестрикции в отношении России. По данным американского Минфина, на это раз под санкции попали 11 физических лиц и международный детский центр "Артек".

Как отметила дипломат, такие действия Вашингтона в очередной раз показали истинное лицо "коллективного" Запада. По мнению Захаровой, если бы детский лагерь "Артек" был "международным центром по смене пола" среди несовершеннолетних, то американские власти завалили бы его "многомиллионными грантами".

"А это же всего лишь образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей", - заключила она.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что "санкционное безумие" Вашингтона и Оттавы обернется бумерангом для них самих. По ее словам, новый пакет антироссийских санкций от США и Канады не останутся без ответа Москвы.

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