Собянин: Москва поможет внедрить сервисы МЭШ в школах Татарстана

Система станет еще более удобной

В Московском доме музыки прошел торжественный вечер, приуроченный к Дням культуры Татарстана, передает "ТВ Центр".

Перед гостями гала-концерта выступили вокальные и хореографические ансамбли республики.

Москву и Татарстан связывает много масштабных проектов. "Камаз", например, разработал для столицы электробусы. А сегодня мэр Сергей Собянин и глава республики Рустам Минниханов подписали соглашение о внедрении сервисов МЭШ в школах приволжского региона

"Мы договорились запустить совместный проект - создание электронной школы. Сегодня есть Московская электронная школа. На ее базе создается Российская электронная школа. Мы одни из пионеров. Идем впереди, как всегда. Это дает огромные возможности для качественного образования Татарстану, их умение и навыки работы с этими системами сделают Московскую электронную школу еще более совершенной и удобной, в том числе для московских школьников. Это такой выгодный, качественный, интересный проект про будущее", - отметил Собянин.

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