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Белый дом: активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине

22:16
  • четверг
  • 24 августа 2023

Вашингтон рассмотрит другие инструменты влияния на Москву

Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва "не возместит причиненный Киеву ущерб". Об этом в ходе очередного брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.  

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Как уточнил представитель Белого дома, на данный момент суверенные российские активы находятся в юрисдикциях таких стран, как США, Франции, Италии, Германии и Великобритании.

"Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - заявил Салливан, чьи слова приводит РБК.

При этом президентский советник подчеркнул, что американские и европейские политики планируют рассмотреть и другие инструменты по привлечению России к "ответственности".

Ранее официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что объем замороженных в стране частных активов России составляет порядка 8,6 млрд долларов. По словам высокопоставленного чиновника, зачастую денежно-кредитные организации Швейцарии блокируют активы российских граждан в качестве "меры предосторожности".

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