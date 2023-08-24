Белый дом: активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине

Вашингтон рассмотрит другие инструменты влияния на Москву

Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва "не возместит причиненный Киеву ущерб". Об этом в ходе очередного брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как уточнил представитель Белого дома, на данный момент суверенные российские активы находятся в юрисдикциях таких стран, как США, Франции, Италии, Германии и Великобритании.

"Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - заявил Салливан, чьи слова приводит РБК.

При этом президентский советник подчеркнул, что американские и европейские политики планируют рассмотреть и другие инструменты по привлечению России к "ответственности".

Ранее официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что объем замороженных в стране частных активов России составляет порядка 8,6 млрд долларов. По словам высокопоставленного чиновника, зачастую денежно-кредитные организации Швейцарии блокируют активы российских граждан в качестве "меры предосторожности".

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