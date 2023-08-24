В Сербии заявили о готовности помогать в восстановлении Украины

Белград поддерживает Киев в стремлении вступить в ЕС

Политический истеблишмент Сербии готов принять участие в "послевоенном" восстановлении Украины. Об этом в ходе выступления на заседании саммита "Крымская платформа" заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.

"Власти Сербии готовы принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - заявила Брнабич, чьи слова приводит РИА Новости,

При этом глава правительства подчеркнула, что Белград "поддерживает" Киев в стремлении присоединиться к Европейскому союзу. По ее словам, политическое руководство Сербии готово "поделиться опытом" по данному вопросу с представителями киевского режима.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что из итоговой декларации "Афинского саммита" были исключены "два важных пункта", которые противоречили внешнеполитическому курсу Белграда. По словам политика, исключение этих тезисов из документа является "огромным достижением" для страны.

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