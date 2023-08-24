ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп США прокомментировал расширение БРИКС

22:38
  • четверг
  • 24 августа 2023

Вашингтон не видит в этом угрозы

Страны имеют право на "самостоятельный" выбор партнеров и объединений, передает информагентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США.

Лавров: все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения
В БРИКС официально пригласили шесть стран

"США по-прежнему считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать", - заявил американский дипломат, комментируя публикации СМИ о расширении БРИКС.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что на данный момент Вашингтон продолжает работу с региональными союзниками США для стабилизации геополитической ситуации на европейском континенте.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в БРИКС официально пригласили еще шесть стран. По словам политика, российская сторона одобрила заявки Ирана, Аргентины, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Главы делегаций стран-участниц БРИКС
Главы делегаций стран-участниц БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.