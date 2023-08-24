Госдеп США прокомментировал расширение БРИКС

Вашингтон не видит в этом угрозы

Страны имеют право на "самостоятельный" выбор партнеров и объединений, передает информагентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США.

"США по-прежнему считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать", - заявил американский дипломат, комментируя публикации СМИ о расширении БРИКС.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что на данный момент Вашингтон продолжает работу с региональными союзниками США для стабилизации геополитической ситуации на европейском континенте.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в БРИКС официально пригласили еще шесть стран. По словам политика, российская сторона одобрила заявки Ирана, Аргентины, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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