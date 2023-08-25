Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

Он доставил на станцию оборудование

Грузовой корабль "Прогресс" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

На его борту две с половиной тонны грузов - научные приборы, продукты, вода и топливо. С помощью доставленного оборудования космонавты протестируют системы прогнозирования природных и техногенных катастроф, а также изучат влияние магнитного поля Земли на свойства микроорганизмов.

Ракета-носитель "Союз" с кораблем "Прогресс МС-24" стартовала два дня назад с космодрома Байконур. Это уже третий грузовой корабль, отправленный на орбиту в текущем году.

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