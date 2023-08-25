Минобороны показало работу работы зенитных комплексов "Тор-М2"

Бойцы несут дежурство в круглосуточном режиме

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны России опубликовало кадры работы зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

Наши бойцы несут дежурство в круглосуточном режиме и с одинаковой эффективностью уничтожают самолёты, вертолёты, беспилотники и баллистические ракеты ВСУ.

Уникальный по своим характеристикам модернизированный самоходный комплекс "Тор" при обнаружении цели практически мгновенно выдвигается на стартовую позицию. А при необходимости экипаж может вести огонь на полном ходу. Локационная станция непрерывно сканирует небо, обнаруживает цели на расстоянии более 30 километров и может вести до четырёх целей одновременно.

Мощные удары по объектам неонацистов под Артёмовском наносят наши десантники. Расчёты артиллерийских установок "Мста-Б" точными ударами уничтожают боевую технику и опорные пункты ВСУ. Ежедневно артиллеристы ВДВ ведут контрбатарейную борьбу, поддерживая российские подразделения, которые удерживают позиции на западных окраинах города. На вооружении наших десантников также современный комплекс "Орлан-30" с лазерным наведением.

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