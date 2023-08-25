Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры профессионализма и мужества наших военных, участвующих в специальной военной операции.

Ефрейтор Владислав Ефремов вывел из-под огня неонацистов самоходную артиллерийскую установку и разместил её на выгодной позиции. Это позволило уничтожить миномётный расчёт ВСУ. Затем Владислав обнаружил украинский беспилотник и, грамотно маневрируя, снова отвёл машину в безопасное место и спас жизни сослуживцев.

Подразделение сержанта Владимира Александрова при обороне освобождённого населённого пункта отразило несколько атак националистов. Когда противник под покровом ночи попытался прорваться к рубежу, Владимир прицельным огнём из гранатомёта уничтожил автомобиль и находившихся в нём украинских радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"