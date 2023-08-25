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Российская ПВО сбила более 40 беспилотников в небе над Крымом

08:09
  • пятница
  • 25 августа 2023

Большая часть дронов подавлена средствами РЭБ

Массированную атаку беспилотниками на Крым предприняли минувшей ночью ВСУ. Все дроны сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ.

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Как сообщили в Минобороны, российская противовоздушная оборона в ночь на 25 августа обнаружила 42 БПЛА над территорией Республики Крым. Попытка киевского режима устроить теракт на территории Российской Федерации пресечена, говорится в сообщении. Девять БПЛА уничтожены огнем сил ПВО, остальные 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также ранее сообщал, что несколько украинских дронов уничтожены над морем в районе мыса Херсонес. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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