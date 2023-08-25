Трамп прошел процедуру ареста и освобожден под залог

Арест носил формальный характер

Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явился в тюрьму в Джорджии, как ему было предписано властями. Там политик прошел формальную процедуру ареста по обвинению во вмешательстве в выборы.

В тюрьме его должны были обыскать, сфотографировать, а также взять отпечатки пальцев. Это заняло о коло 20 минут, после этого политик покинул здание тюрьмы.

Затем Трамп был освобожден, поскольку его защита заранее согласовала с судом залог в размере 200 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что американский прокурор боится возможного побега политика в Россию — так он прокомментировал решение прокурора назначить залог в 200 тысяч долларов для него по делу о вмешательстве в выборы.

По совокупности обвинений, выдвинутых против Трампа в рамках четырех уголовных дел, ему грозит более 700 лет тюрьмы. Экс-президент отвергает все обвинения, утверждая, что его преследование носит политический характер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"