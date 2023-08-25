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Российский военврач обвинил ВСУ в применении фосфора

08:36
  • пятница
  • 25 августа 2023

Это произошло на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России.

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По словам военного врача, российские анестезиологи своевременно идентифицировали поражающее вещество и быстро предприняли все необходимые в таких случаях меры: эвакуация, санитарная обработка.

Эксперт также отметил, что западное вооружение начинает использоваться украинскими военными сразу же, как только средства массовой информации сообщают о желании стран НАТО поставить его Киеву — "оно уже здесь" и "в этот день начинает применяться", сообщает РИА Новости.

Еще в мае сообщалось, что ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области. После того, как пожары были потушены, местные жители обнаружили следы на земле, что может говорить об использовании ВСУ запрещенных Женевской конвенцией зажигательных снарядов с белым фосфором.

Армия Украины продолжает применять и кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, поскольку они несут угрозу жизни и здоровью мирных жителей. 18 августа в ДНР сдетонировали неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы украинской армии, в результате погибли три человека.

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