ВСУ доставили в Харьков технику для форсирования рек

Понтоны позволяют навести переправу через водную преграду шириной более 50 метров

Крупная колонна с инженерной техникой ВСУ прибыла в Харьков. В ее составе, в основном, понтоны для форсирования водных преград.

Технику разместили на одном из гражданских предприятий города, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам военного эксперта, большая часть техники - понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ".

По данным Марочко, доставленный в Харьков понтонно-мостовой парк позволяет навести переправу через водную преграду шириной более 50 метров. Такой мост может выдержать нагрузку в 60 тонн.

Днем ранее генерал ВСУ заявил, что украинская армия под Харьковом оказалась на грани окружения. Российские военные наносят успешные удары на этом направлении. Созданы предпосылки формирования котла для ВСУ и окружения Харькова.

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