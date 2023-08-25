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Украинскую С-200 сбили над Калужской областью

08:58
  • пятница
  • 25 августа 2023

Сработала система ПВО

Украинская армия предприняла попытку нанести удар по гражданским объектам на российской территории доработанной ракетой С-200. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

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В ведомстве отметили, что ракета обнаружена и уничтожена средствами противовоздушной обороны над территорией Калужской области, сообщает ТАСС. Сведения о пострадавших и материальном ущербе нет.

Тем временем Франция передала Украине первую партию ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP. Кроме того, Киев хочет получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку ракеты SCALP и Storm Shadow с ними не совместимы.

Киевский режим уверяет, что применяет поставляемой Западом оружие только для самозащиты и обещает не атаковать российскую территорию. Но в действительности ВСУ регулярно наносят удары по регионам России — по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, а западные союзники Украины закрывают на это глаза.

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