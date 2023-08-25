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Захарова призвала украинцев защитить свое здоровье от снарядов с ураном

09:19
  • пятница
  • 25 августа 2023

Люди должны требовать их вывоза с Украины, заявила официальный представитель МИД

Украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обедненным ураном как можно скорее, поскольку они гарантированно провоцируют всплеск онкологических заболеваний. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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В статье для "Комсомольской правды" чиновница написала, что "каждый склад с боеприпасами с обедненным ураном, каждый танк, заправленный таким боекомплектом, — потенциально всплеск онкологии на графиках, мертвая и ядовитая земля, смертельная опасность для всего живого".

Подчеркнув все опасности, которые представляют такие боеприпасы для экологии и населения Украины, Захарова напомнила, что в мае в Хмельницкой области Украины был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона, то же самое произошло в Польше.

Поставки украинской армии снарядов с обедненным ураном начали британские власти, ВСУ активно применяют этот вид боеприпасов для атак на российские регионы.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что вслед за Лондоном американские политики всерьез обсуждают возможность отправки на Украину не только дальнобойных ракет, но и снарядов с обедненным ураном. Такие действия США несомненно приведут к эскалации конфликта в зоне военной спецоперации, заключил дипломат.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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