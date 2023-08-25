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ФСБ уличила россиянку в вербовке поджигателей военкоматов

09:09
  • пятница
  • 25 августа 2023

Дело передано в суд

Жительницу Барнаула обвинили в сотрудничестве с украинским военизированным объединением "Легион "Свобода России"" (организация признана в России террористической и запрещена). По данным следствия, женщина по заданию украинских кураторов вербовала людей для поджога военкоматов.

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В 2022 году обвиняемая связывалась с представителем украинского легиона. По данным следствия, женщина получила задание завербовать лиц из числа местных жителей для поджогов зданий органов госвласти, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства по Алтайскому краю.

Гражданку России 1978 года рождения задержали в марте 2023 года, свою вину она признала. Ее обвиняют по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Дело направлено в Алтайский краевой суд.

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