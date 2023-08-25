ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощные ливни с новой силой обрушились на Приморье

11:40
  • пятница
  • 25 августа 2023

Владивосток превратился в маленькую Венецию

Во Владивостоке подтоплены магазины, дворы и нижние этажи зданий. Из детских садов эвакуируют детей. Потоки воды на улицах такой силы, что сбивают с ног пешеходов. Машины глохнут посреди проезжей части, остановлено движение трамваев. В результате аварийных отключений около 70 тысяч жителей остались без света.
В Приморье устраняют последствия мощных ливней

Перейти дорогу не всегда получается. Потоки воды несутся с такой силой, что сбивают с ног. Воронка в середине безбрежной лужи - хороший признак! Значит, ливневая канализация справляется. Но так далеко не везде.

Не успели приморцы прийти в себя после затяжных дождей в начале недели, как 25 августа снова штормовое предупреждение. На этот раз в регионе бушует южный циклон. За несколько часов на Владивосток и окрестности "вылилась" половина месячной нормы осадков. В краевой столице подтоплены трамвайные пути, движение остановлено.

Нет конца грязевым и селевым потокам. На 16 улицах зафиксированы аварийные отключения света - без электроснабжения остаются 70 тысяч горожан. Два водохранилища начали контролируемый сброс воды. Продавцы спасают свои товары в одном из торговых центров. Шлёпают по лужам и жители первых этажей.

По крышу в воде автомобили. После ливня Владивосток превратился в маленькую Венецию. Луговая улица стала не проезжей, а водной частью. Вместо такси вызывают гондольеров.

А вот так по меркам жителей Артёма после ливня выглядит лужа. Для эвакуации автомобиля, застрявшего по самый капот в яме, понадобилось вызывать пожарно-спасательный отряд. Из-за затопления подъездных путей к аэропорту Владивостока организовали реверсивное движение. Из-за воды, хлынувшей на проезжую часть федеральной трассы "Уссури", в обоих направлениях перекрывали движение в районе Седанки. Не справилась с напором стихии даже гоночная яхта. Судно с мачтой с 9-этажный дом прибило к берегу.

Но приморцы не унывают. Пловцы ищут место для заплыва и заверяют, что купальная шапочка спрячет от дождя лучше любого зонта. Кому уж точно не до смеха, так это спасателям. Обращения за помощью поступают даже из детских садов. Эвакуация детей и персонала из двух дошкольных учреждений Владивостока стала вынужденной мерой - территория ушла под воду.  Автомобили, заглохшие посреди проезжей части, вытаскивают лебёдкой. Весь день в крае пройдут осадки. И только к ночи постепенно прекратятся.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня во Владивостоке
Последствия сильного ливня во Владивостоке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.