В ООН не смогли перевести выступление спикера, говорившего на украинском

При этом докладчик прекрасно знает английский

Четверть часа представитель Киева извлекал непонятные присутствующим звуки. Украинский не включён в список официальных языков ООН, и перевод с него не ведётся. Поэтому смысл пространной речи правозащитника Кулебы так и остался загадкой - для всех, кроме российских представителей.

Члены Совета Безопасности потратили более пятнадцати минут на заслушивание речи, которую никто, кроме тех, кто говорит по-украински и по-русски, не понимает. При том, что докладчик прекрасно говорит по-английски, как выяснилось в конце его выступления. Не сомневаемся, что и по-русски тоже. То есть это был политический жест.

Председатель заседания - дипломат из США - пыталась остановить украинца, но он показательно проигнорировал замечание. В ООН можно выступать на любом языке, но нужно заранее пригласить переводчика. Докладчик этого не сделал. Чего добивались этой провокацией, объяснил заместитель нашего постпреда.

"Скорее всего, вот так обманом в день незалежности продавить целое выступление в Совбезе на украинском. И неважно, что наши коллеги его не понимали, главное ведь - слушали и внимали… В общем, цирк и балаган! Сколько ехидных комментариев нам по поводу этого странного украинского демарша после заседания в сердцах высказали возмущенные коллеги по Совбезу", - заявил Дмитрий Полянский.

В США в честь украинского праздника случился очередной всплеск санкционной активности - стало понятно из американского выступления. "Сегодня США вводят санкции в отношении двух юридических и 11 физических лиц. Кроме того, мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений для трёх человек за их причастность к нарушению прав человека", - отметила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Запад не замечает преступления киевского режима. Как и то, что на Украине фактически установилась тоталитарная диктатура. Власть переписывает историю, запрещает инакомыслие, преследует граждан по религиозному признаку, подвергает репрессиям несогласных.

"А какое еще государство, кроме небезызвестного исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан. Этот режим хватает на улицах украинских парней, заталкивает их в машины и даже без базовой военной подготовки отправляет в мясные штурмы на российские военные укрепления и минные поля, не считаясь с неподдающимися воображению жертвами", - отметил Василий Небензя.

Украинцев Западу не жалко. Циничная схема в действии: гибридная война с Россией идёт, а европейские и американские солдаты целы.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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