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Собянин рассказал, как изменилась экологическая ситуация в Москве

10:05
  • пятница
  • 25 августа 2023

Она улучшается с каждым днём

Экологическая ситуация в Москве улучшается с каждым днём. Как рассказал в своём личном блоге мэр Сергей Собянин, положительной динамики удаётся достичь благодаря ряду принимаемых мер, которые приносят свои результаты.

Это и внедрение экологических видов общественного и личного транспорта, и благоустройство городских пространств. В городе очищают водоёмы и парки, берега рек. 50 процентов площади Москвы занимают зелёные зоны. Почти в два раза снизилась концентрация в воздухе вредных веществ.

"Улучшается за счёт высокоэкологичных, высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым. За счёт реорганизации и модернизации очистных сооружений, за счёт коренной общей реорганизации, реструктуризации и, по сути дела, нового завода московского - нефтеперерабатывающего. Который был один из самых больших загрязнителей воздуха", - рассказал Собянин.

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