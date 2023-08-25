Украинские радикалы несут тяжелые потери в ДНР и Запорожской области

После российской артподготовки украинские позиции выглядят как перепаханное поле

Информация о ходе СВО. Российские войска отразили четыре атаки неонацистов на Купянском направлении. Как сообщили представители группировки "Запад", артиллерия нанесла мощные удары по бригаде ВСУ особого назначения. Ликвидированы десятки боевиков. Также киевские радикалы несут тяжёлые потери в ДНР и Запорожской области. Уничтожены пункты временной дислокации под Угледаром и Старомайорским.

Линия Работино-Вербовое в Запорожской области. На этом участке фронта протяжённостью порядка 15 километров ВСУ предпринимают самые отчаянные попытки прорвать российскую линию обороны. Атаки идут в лоб российским силам. После их отражения - удары по флангам. Но и там украинские части поджидают засады.

Российская артиллерия работает здесь практически без остановки. Украинские части несут потери, но командование перебрасывает на запорожское направление всё новые и новые резервы. По имеющейся информации, минувшей ночью был зафиксирован подход украинской колоны бронетехники, состоящей из порядка 80 машин.

И если на запорожском направлении российская армия отражает атаки противника, то в районе Авдеевки возле Донецка и севернее - на линии Купянск-Сватово-Кременная, наоборот, наши подразделения ведут активные наступательные действия и сообщается о продвижении передовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии.

После российской артподготовки украинские позиции выглядят как перепаханное поле. Разбитые блиндажи, обвалившиеся окопы. Много оружия и тел погибших. Штурмовые отряды, захватывая точку, завершали разгром реактивными пехотными огнемётами.

Возле населённого пункта Зелёный Гай в 20 километрах от Николаева российской авиаразведкой был обнаружен дивизион украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Удар по позициям нанесли бомбардировщиком Су-34. Стоит отметить, что на протяжении всей операции с воздуха сразу несколькими беспилотниками вёлся мониторинг ситуации. И ни один из летательных аппаратов не был пойман радаром украинской системы ПВО.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"